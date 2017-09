Orkanen Irma udsætter premieren for NFL-hold i Florida

Orkanen Irma, der forventes at gå i land i det sydlige Florida lørdag, får nu indflydelse på sæsonstarten i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Men Miami Dolphins må vente lidt med at træde ind på hjemmebanen Hard Rock Stadium. Her skulle holdet ellers have mødt lokalrivalen fra Tampa Bay Buccaneers søndag.

Men NFL har aflyst kampen, oplyser ligaen i en pressemeddelelse.

- I den offentlige sikkerheds interesse har NFL i samråd med lokale myndigheder og begge klubber besluttet, at det ikke er passende at spille en kamp i det sydlige Florida i denne uge, står der i meddelelsen.

Amerikansk fodbold er den mest populære sportsgren i USA.

Da den regulære sæson kun indeholder 16 kampe og dermed sølle otte hjemmekampe, vil det være et tab for Miami Dolphins sportsligt og økonomisk, hvis kampen ikke bliver afviklet på hjemmebanen.

Det kan imidlertid blive udfaldet.

NFL oplyser, at man overvejer alternative muligheder for at gennemføre kampen.

Det kan være, at kampen bliver gennemført på neutral grund. En anden mulighed er, at kampen bliver spillet i Miami på et senere tidspunkt.

Begge hold har en friuge i sæsonens uge 11, og nyhedsbureauet AFP skriver, at NFL overvejer at afholde kampen der.

Det vil imidlertid betyde, at begge hold skal spille 16 uger i træk uden en uges pause. Og det er noget, både NFL og spillerforeningen gerne vil undgå.

Den første kamp i NFL-sæsonen finder sted torsdag. Her vil den forsvarende mester, New England Patriots, tage imod Kansas City Chiefs.