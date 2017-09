Orkan efterlader danske roere uden strøm og vand

Landsholdet i roning er i sikkerhed, efter at orkanen Irma mandag passerede træningslejren i Clermont i USA, hvor det danske landshold er indkvarteret.

Roerne forbereder sig til VM, der afholdes i Sarasota i Florida fra 24. september til 1. oktober.

- Orkanen er forbi nu, men det rusker stadig godt derude. Vi er uden strøm, vi er uden vand, og vi må ikke gå ud før klokken 18 i aften, derfor trænes der indendørs igen i dag, siger Anders Tranberg Andreasen.

Han glæder sig over, at der ikke skete nogen materiel skade.

- Det var en til tider hård omgang, men det var ikke noget, som huset ikke kunne holde til. Der er røget nogle tagsten hist og her, og så ligger der grene spredt over det hele, men der ingen knuste vinduer.

- Vi har sovet igennem det meste af det, så meget som man nu kan sove. Der er selvfølgelig varmt her, fordi aircondition er røget, men vi er ved godt mod, siger han.

Det var frygtet, at orkanen ville være ved fuld styrke, når den passerede Clermont.

Men heldigvis for de danske landsholdsroere var den aftaget en del, fra den gik i land ved Floridas sydkyst, til den nåede den danske træningslejr.

- Vi er alle sammen kommet helskindet og godt igennem det, men det var ikke sådan, at vi krøb ned under sengen med hænderne over hovedet.

- Der har ikke været nogen, der var bange, er kommet til skade eller på anden måde har været utrygge. Det var ikke en specielt sjov oplevelse, men vi kom fornuftigt igennem det, siger Anders Tranberg Andreasen.

Han fortæller, at Irma var på et lavt niveau, da orkanen ramte roernes træningslejr, men at den gav nogle kraftige vindstød. Desuden var der en tornado blot tre-fire kilometer fra roernes hovedkvarter.

Landsholdet stiller op i otte bådklasser ved VM.