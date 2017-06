Optimismen stiger omkring dansk Tour de France-bud

Der skal laves lobbyarbejde for at holde linjen varm til Tour-arrangøren ASO, og en af dem, som er med i Düsseldorf, er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Han var en af arkitekterne bag buddet, mens han sad som erhvervsminister, og selv om selve projektet hører til i Erhvervsministeriet, har Troels Lund Poulsen gode kontakter i ASO og er fortsat engageret i projektet.

Og han er engageret, fordi han føler, at sandsynligheden for succes er vokset.

- Jeg er blevet mere optimist efter det her halvandet år. Jeg tror, vi er oppe på 70-75 procents sandsynlighed, siger han, men tager intet for givet.

- Det er som at køre cykel. Der kan være nogle, som kører ind i én, eller der kan være nogle, som rent fysisk kan træde foran én.

Sport Event Denmark er også med i projektet, og direktør Lars Lundov har en fornemmelse af, at man har markeret sig i ASO's bevidsthed.

- Vi har jo kun mavefornemmelser, for ASO er ret tillukkede i deres udmeldinger. De siger, det er spændende, men så siger de heller ikke så meget andet. Men mavefornemmelsen går i retning af, at vi er på rette vej, vurderer Lundov.

Han mener dog, at 2021 er den mest sandsynlige mulighed for Danmark.

- Nu er det i Belgien i 2019, og 2020 er måske ikke det mest oplagte, for der er den måske et sted i Frankrig, men jeg tror på 2021, slår han fast.

Danmark har skilt sig ud ved helt offentligt at deklarere buddet. Som de eneste.

Derfor aner folkene bag buddet heller ikke, hvem man konkurrerer med. Hvis nogen overhovedet.

Men netop det offentlige bud er en stor styrke, mener Troels Lund Poulsen.

- Vi har valgt at have en offentlig kampagne modsat alle andre, men det er vi også nødt til i Danmark, for vi kan jo ikke ligge og skjule, at kommuner og regioner skal bevilge penge til det her, siger han.

Det er ude i det offentlige rum, og det, tror jeg også, er styrken ved det her bud. Prudhomme kan jo se, at vi bliver ved med at mene det.

Og så har det danske bud nogle aspekter, som er altafgørende for Tour-ledelsen.

- Der er to ting, som er altafgørende for Tour de Frances ledelse, og det er billeder og seertal. Og der ligger vi rigtig godt.

- Vi ligger i top-3, når man måler på, hvor mange procent af befolkningen der følger med i Tour de France, forklarer Troels Lund Poulsen.

Det er ikke ret længe siden, at Belgien fik tildelt Tour-starten i 2019, og derfor går der fortsat en rum tid, førend 2020, og især 2021, tildeles.