Opsat U21-landshold rejser til Polen med friske ben

Frem mod afrejsen har spillerne fået fri for træning både mandag og tirsdag for at sikre, at de er helt friske. Det fortæller U21-landstræner Niels Frederiksen i lufthavnen før afrejsen mod Polen.

Det danske U21-landshold i fodbold flyver tirsdag aften fra København til Krakow, hvor holdet har base under EM-slutrunden, der for Danmarks vedkommende begynder søndag.

- Spillerne har lige fået et lille afbræk. Vi kan risikere at være samlet i lang tid - det håber vi jo, at vi skal være - så spillerne har fået 36 timer, hvor de lige har kunnet se familien og få tankerne hen på noget andet.

- Det er rigtig vigtigt, at vi møder op med helt friske hoveder og ben, siger Niels Frederiksen.

- Men hvis jeg skulle tage beslutningen i dag, så er jeg sgu ikke sikker på, at jeg havde gjort det, for der er så meget, som jeg gerne vil have trænet med dem, men jeg håber, at det betaler sig på den lange bane, tilføjer træneren med et smil.

Holdet har spillet sammen siden efteråret 2015, og man kan godt begynde at tale om forventningens glæde, før knap to års arbejde skal kulminere.

- Jeg har en god mavefornemmelse. Vi glæder os meget. Det bliver forhåbentlig både spændende og sjovt, og vi ser rigtig meget frem til det.

- Vi har - altså spillerne har - arbejdet på det her i to år, og det er prikken over i'et, at vi skal ned og deltage i en rigtig slutrunde. Det kan man ikke andet end at glæde sig til, siger Niels Frederiksen.

Backen Frederik Holst er en af dem, der sætter ord på sin glæde over "endelig" at skulle i gang.

- Jeg glæder mig helt sindssygt. Vi har lige haft lidt fri, sagt på gensyn til familie og sådan, og nu har jeg vildt meget energi, som jeg bare glæder mig til at komme ned og bruge.

- Det bliver mega fedt endelig at komme i gang og lige få trænet nogle gange, så vi er klar til at møde Italien på søndag, siger Frederik Holst.

Foruden Italien er danskerne i gruppe med Tyskland og Tjekkiet.