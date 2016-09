Oprørt antidopingchef: Blume har intet forkert gjort

Pernille Blume har fået tilladelse til at bruge astmamedicin under OL, understreger Anti Doping Danmark.

Det mener Michael Ask, der er direktør i Anti Doping Danmark, efter at han har hørt om den russiske lækage af svømmerens personlige data under OL i Rio.

- Jeg er oprørt over det, for Pernille Blume har intet forkert gjort. Hun har kørt efter reglerne, og derfor er det synd for hende, at hun bliver et offer i det her spil, siger Michael Ask.

Den russiske hackergruppe Fancy Bear har lækket, at Blume har benyttet astmamedicinen terbulatin, som benyttes mod vejrtrækningsproblemer.

Men det har Blume fået tilladelse til at bruge under OL, hvor hun vandt guld i 50 meter fri.

- Jeg er ked af det på Pernilles vegne, fordi hun bliver et ufrivilligt offer i en sag, som i virkeligheden handler om noget helt andet.

- Efter min mening handler det om, at man fra russisk side forsøger at kaste grus i maskineriet for at rette opmærksomheden væk fra deres eget statsstøttede dopingprogram.

- Russerne prøver på denne måde at skabe tvivl om hele grundlaget for vores dopingsystem, mener Michael Ask.

Rusland fik udelukket mange atleter fra at deltage ved OL i Rio efter offentliggørelsen af en rapport om systematisk doping i landet.

Det vides ikke, hvem der står bag hackergruppen Fancy Bear. Gruppen har hacket Det Internationale Antidopingagentur (Wada), hvor personfølsomme oplysninger fra i alt 29 atleter nu er offentliggjort.

Senest er 25 nye navne offentliggjort, og Pernille Blume var en af navnene på den liste og eneste danske atlet.

Pernille Blume har fået godkendelse til at bruge astmamedicinen under OL af Anti Doping Danmark og Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

- Alle atleter, der er med ved de olympiske lege og har en dispensation til at bruge et lægemiddel, som normalt ikke er tilladt, skal have godkendt det ved en komité, der er nedsat til lejligheden af IOC.

- Det er også det, der er foregået her. Så der er ikke noget som helst hverken ulovligt eller på anden vis forkert. Men russerne forsøger at give det indtryk, at der er noget galt med systemet, siger Michael Ask.