Den Internationale Olympiske Komités præsident, Thomas Bach, kommer ikke til at besøge Rio under para-OL.

Olympisk chef dropper besøg i Rio under para-OL

Den Internationale Olympiske Komités præsident, Thomas Bach, kommer slet ikke til at besøge Rio under para-OL.

Para-OL bliver nemlig uden besøg fra den øverste olympiske boss, der på grund af et travlt program ikke får tid til at aflægge Rio et besøg under legene. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Når tusindvis af atleter torsdag tager hul på de paralympiske lege i Rio, skal de ikke forvente, at præsidenten for Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Thomas Bach, dukker op for at overvære deres fysiske udfoldelser.

Det er første gang siden de paralympiske lege i 1984, at den siddende IOC-præsident ikke aflægger legene et besøg, skriver nyhedsbureauet TT.

Årsagen er, at han måtte melde afbud til åbningsceremonien - der afholdes natten til torsdag - fordi han skal til begravelse ved den tidligere vesttyske udenrigsminister Walter Scheel, der døde sidste måned 97 år gammel.

Og det har altså ikke kunnet lade sig gøre at finde en anden dato til et besøg.

- Vi forstår fuldt ud, at han ikke kan omlægge sine andre planer, og at han ikke får tid til at besøge legene på et andet tidspunkt, siger Craig Spence, der er kommunikationschef i Den Internationale Paralympiske Komité (IOC), i en udtalelse.

Dermed virker alt umiddelbart til at være i orden mellem de to komitéer, der ellers har udvist uenigheder på det seneste i forbindelse med sagen om russisk dopingsvindel.

IOC valgte forud for OL at lade det være op til enkelte forbund om russiske atleter måtte deltage ved OL. IPC har derimod besluttet, at ingen russere må deltage ved para-OL i kølvandet på den omfattende russiske dopingskandale.

Ifølge britiske Skysports står Thomas Bach samtidig til at skulle vidne over for brasiliansk politi, hvis han rejser til Rio. Det skulle ske i forbindelse med sagen mod det irske IOC-medlem Patrick Hickey, der angiveligt har svindlet med OL-billetter.