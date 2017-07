Olesen og Kjeldsen deler skæbne i British Open

Efter de første 11 huller var danskeren tre slag under banens par på 70, men Kjeldsen kunne ikke holde niveauet og endte med en dag i et slag over par.

Efter sine tre birdies blev Kjeldsen noteret for yderligere en birdie, men tre bogeys og en dobbeltbogey ødelagde det gode golfhumør.

Et slag over par var det samme som på torsdagens første runde, og dermed er Søren Kjeldsen efter de to første runder noteret for to slag over par, hvilket foreløbig rækker til en delt 30.-plads.

Thorbjørn Olesen var bedste danske kort efter første runde, som han gik i banens par på 70.

Det placerede ham på 40.-pladsen inden fredag, men her måtte Olesen indkassere en anden runde i to slag over par.

Han kom ellers godt i gang med to birdies på de fem første huller. Siden fulgte en dobbeltbogey umiddelbart efter og tre bogeys, før de sidste fire huller bød på to birdies og en bogey.

Dermed ligger også Thorbjørn Olesen på en delt 30.-plads på et tidspunkt, hvor flere spillere mangler at færdiggøre deres runde.

Begge danskere ligger dog på den rigtige side af cutgrænsen til weekendens to sidste runder.

Verdensranglistens nummer fire, Rory McIlroy, fik en frygtelig indledning på sin første runde, men han fik revancheret sig torsdag med en runde i et slag over par.

Fredag var der dog anderledes positive takter, da McIlroy leverede en runde i to slag under par og dermed er delt nummer ni, inden alle er færdige.

Amerikanske Phil Mickelson måtte derimod indkassere en mareridtsagtig anden runde på hele syv slag over par.

Torsdag gik han i tre slag over. Og med ti slag over par sammenlagt, så ligger han så langt under cutgrænsen, at der ikke bliver mere golf for ham i turneringen.

- Det er bare en af de situationer, hvor det først går galt, og så fortsætter det bare med at gå galt.

- Det gør ikke så meget, men uheldigvis er det første cutgrænse, jeg misser i år, siger Phil Mickelson ifølge nyhedsbureauet AFP.