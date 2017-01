Ole Gunnar Solskjær afviser norsk landstrænerjob

Ligesom FC København-træner Ståle Solbakken siger Ole Gunnar Solskjær nej til at blive landstræner for Norge.

Kandidat på kandidat vælger at træne et klubhold frem for at blive ny frontfigur på landsholdet.

Det er ikke let for Det Norske Fodboldforbund (NFF) at finde en ny landstræner.

Det siger Solskjær selv til NRK.

- Jeg bliver i Molde. Vi har lagt en plan for sæsonen, jeg har hentet spillere og trænere til og givet dem mit ord på, at jeg bliver her. Og derfor bliver jeg her, siger Solskjær, der bekræfter, at han har talt med NFF.

Han fortæller, at det ikke er pres fra Molde, der holder ham i klubben, da han har en aftale om, at han kan forlade klubben, hvis han vil.

Han udelukker dog ikke at blive landstræner i fremtiden.

- At være landstræner ved en slutrunde er en ambition og en drøm på et eller andet tidspunkt, men akkurat nu passer det ikke for mig.

- Jeg har en drøm om at lede Molde i Champions League-gruppespillet, siger Solskjær.

Norge står noteret for tre point efter fire kampe i VM-kvalifikationen og er allerede tæt på at have udspillet sin chance i forhold til at nå VM i Rusland.

De sløje resultater fik Per-Mathias Høgmo fyret i november.