Officielt: Zlatan Ibrahimovic er færdig i United

Hos Manchester United figurerer kun Zlatan Ibrahimovic' navn, og den 35-årige, svenske superstjerne forlader dermed United efter blot en enkelt sæson.

Han nåede at score 28 mål i alle turneringer, inden han pådrog sig en slem knæskade i en Europa League-kamp mod Anderlecht i april.

Her måtte svenskeren humpe ud af opgøret, som dermed blev hans sidste kamp i United-trøjen.

Zlatan Ibrahimovic kom til Manchester United før den netop overståede sæson på en fri transfer fra Paris Saint-Germain, hvor han havde stor succes.

I forbindelse med svenskerens knæskade er der blevet spekuleret i, om et karrierestop truer, men der er aldrig blevet meldt noget konkret ud om længden af angriberens pause.

Ibrahimovic gennemgik en operation i USA efterfølgende, og senest har han lagt en film ud på Instagram, som giver håb om, at han kan komme tilbage på fodboldbanen hurtigere end først antaget.

Bedømt ud fra videoen på Instagram går det fremad for Ibrahimovic, der har smidt krykkerne og står med bare fødder på en langhåret græsplæne og sparker en bold tilbage med teknisk sikre berøringer i højt tempo.

- Mit touch forsvinder aldrig. Løver restituerer ikke som mennesker, skriver Ibrahimovic i forbindelse med videoen.

Sky Sports beskrev torsdag, at en stor motivationsfaktor for ikke at forlænge kontrakten med Zlatan Ibrahimovic skal findes i Manchester Uniteds lønbudget, hvor klubben kan spare mange penge ved at lade superstjernen gå.

Ifølge Sky Sports har svenskerens løn lydt på 19 millioner pund om året (cirka 162 millioner kroner).

Sky Sports henviste til bogen "Football Leaks: The Dirty Business of Football," der blev udgivet for nylig, og hvor beløbet var nævnt.

Zlatan Ibrahimovic' agent, Mino Raiola, har i den seneste tid ikke lagt skjul på, at Manchester United var svenskerens førstevalg, men at der er løbet mange tilbud ind på angriberen i den seneste tid.