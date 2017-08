Officielt: Mbappé rykker til PSG

Der er tale om en lejeaftale for resten af sæsonen, som indeholder en option om køb næste sommer.

Det franske stortalent Kylian Mbappé skifter fra AS Monaco til ligakonkurrenterne fra Paris Saint-Germain (PSG). Det oplyser sidstnævnte klub på sin hjemmeside.

Overgangssummen, hvis eller når skiftet gøres permanent, har været genstand for stor spekulation, men de fleste medier rapporterer om et prisskilt i omegnen af 1,3 milliarder kroner.

Det vil gøre Mbappé til verdens næstdyreste fodboldspiller kun overgået af franskmandens kommende holdkammerat Neymar, som stenrige PSG hentede i FC Barcelona for 1,65 milliarder for nylig.

Mbappés fremtid har været en af de helt store transfersagaer denne sommer, og nu har den fået sin forventede afslutning.

Det 18-årige stortalent fik sit store gennembrud for Monaco i sidste sæson, og han nåede at score 27 mål og levere 16 assister i sine 60 kampe for klubben fra fyrstedømmet.

- For enhver ung person fra Paris-regionen er det ofte en drøm at bære den rød-blå trøje og opleve den unikke atmosfære på Parc des Princes, siger Mbappé til PSG's hjemmeside.

I hovedstadsklubben mener man også, at man har hjulpet fransk fodbold ved at hente Mbappé, som også var på tale i diverse storklubber i andre lande.

- Det er essentielt for fransk fodbold, at vi kan beholde og udvikle sådan et stort talent i vores egen liga, siger PSG-præsident Nasser al-Khelaifi til hjemmesiden.