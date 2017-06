Officielt: Guardiola henter brasiliansk keeper til City

Klubben meddeler torsdag på sin hjemmeside, at man har skrevet kontrakt med den 23-årige brasilianske målmand Ederson, der kommer til fra Benfica.

Manchester City har hentet den målmand, som de kommende sæsoner skal være med til at styrke defensiven på Josep Guardiolas mandskab.

Han har i et stykke tid været rygtet til klubben, hvor der har været stor polemik omkring målmandsposten, efter at Guardiola sendte klubmanden Joe Hart væk, mens erstatningen Claudio Bravo svingede voldsomt i sine præstationer.

Netop det faktum, at Guardiola står i spidsen for holdet, har været medvirkende til at lokke Ederson til klubben.

- Med Pep Guardiola vokser City hele tiden. Han er ved at sammensætte et ungt hold til fremtiden. Det var vigtige elementer i min beslutning, siger Ederson til Citys hjemmeside.

Det er velkendt, at Josep Guardiola vil have en målmand, som er dygtig med fødderne og kan deltage i opspillet.

Her mener Manchester Citys sportsdirektør, Txiki Begiristain, at man har fundet den helt rette.

- Han er ung, har alle kvaliteterne, man kan ønske sig af en topklassemålmand, og jeg tror, han vil passe perfekt ind på holdet, siger Begiristain til Manchester Citys hjemmeside.

Ifølge Skysports betaler den engelske klub i underkanten af 300 millioner kroner for at få Benfica til at slippe Ederson.