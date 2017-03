Østrigsk skifænomen vinder World Cup for sjette gang

Med en sejr i lørdagens afdeling i Kranjska Gora i Slovenien har Hirscher ikke blot sikret sig World Cup i storslalom, han er også sikker på at vinde den samlede World Cup for sjette år på stribe.

Selv om der fortsat mangler fem afdelinger i forskellige discipliner, er der ingen, der kan indhente den stabile østriger.

Hirscher er den første, der vinder World Cuppen seks gange. Hidtil har han delt rekorden med Marc Girardelli, som vandt fem gange mellem 1985 og 1993.

I en konkurrence, der flere gange blev afbrudt på grund af tåge, kørte Hirscher sig på sejrskurs med et suverænt første gennemløb, hvor han var næsten et sekund hurtigere end nærmeste konkurrent.

Forspringet var så stort, at det ikke kom til at koste sejren, at Hirscher sammen med flere andre måtte køre andet gennemløb under svære forhold med lav sigtbarhed.

Her kunne han tillade sig at smide mere end et sekund til Leif Kristian Haugen, der profiterede af vejrforholdene og sprang fra 12.- til andenpladsen.

Foruden den samlede World Cup og World Cuppen i storslalom kan Hirscher jagte mere hæder i de kommende uger.

Han har et pænt forspring til Henrik Kristoffersen i kampen om slalom-World Cuppen, som han kan vinde for fjerde gang.