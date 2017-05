Østriger tildeler Rafael Nadal første grusnederlag i år

Med sejren fik den 23-årige østriger sagt tak for sidst til Nadal, der to gange inden for de seneste uger har besejret ham i finaler.

Det skete både i Barcelona og Madrid, og forinden havde Rafael Nadal også vundet turneringen på grus i Monte Carlo.

I alt 17 sejre med kun to sættab blev det til, inden den 30-årige spaniers dominans altså blev brudt efter tre turneringssejre på stribe på grus.

Med sejren fik Dominic Thiem også sendt et signal om, at han er et bud på en vinder af grand slam-turneringen på grus, French Open, som Rafael Nadal i år skal forsøge at vinde for tiende gang.

Dominic Thiem dominerede i første sæt og brød Nadals serv til både 1-0 og senere 4-1.

Nadal fik dog brudt tilbage til 3-5, og da spanieren derefter holdt serv, var der pres på Dominic Thiem.

Østrigeren stod dog for presset og sikrede sætsejren, da Rafael Nadal sendte bolden ud af banen.

I andet sæt fulgtes de to spillere ad frem til stillingen 3-3.

Så lykkedes det efter nogle intense dueller for Dominic Thiem at bryde til 4-3.

Østrigeren viste moral, da han i sit eget serveparti derefter afværgede tre breakmuligheder til Rafael Nadal og bragte sig foran 5-3.

Herefter afsluttede østrigeren kampen med endnu et servegennembrud, da Rafael Nadal sendte bolden ud af banen.