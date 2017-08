Østrig gav fodboldkvinderne en lærestreg før EM

Et nederlag på 2-4 gav anledning til bekymrende panderynker hos Pernille Harder og holdkammeraterne, for Østrig blev før EM ikke regnet for noget særligt inden for kvindefodbold.

Det er der til gengæld blevet lavet godt og grundigt om på siden hen. Torsdag aften står Danmark over for de østrigske EM-debutanter i et opgør, der gælder en plads i finalen.

- Der var meget, der gik galt i Østrig. Vi var slet ikke klar.

- Men nu ved vi, hvad de kommer med, og hvordan vi skal straffe dem. Det bliver en helt anden kamp, siger Pernille Harder.

Når Østrig går på banen, er det enten eller. EM-overraskelsen forsvarer sig med mange spillere og angriber med mange, når muligheden pludselig byder sig.

Den strategi overrumplede danskerne for en lille måned siden, da de var bagud efter 30 sekunder.

- Vi blev en smule overraskede, da vi mødte dem sidst, og jeg er faktisk meget imponeret af dem, siger Nadia Nadim.

- Enten er de helt oppe at presse, ellers står de helt nede bagved. De har stresset mange forsvarsspillere her til EM. Jeg håber, at vi er mere parate den her gang, siger angriberen.

For en måned siden fik østrigerne slået det danske spil så meget i stykker, at landstræner Nils Nielsen kaldte det den værste landskamp i to år. Spillerne følte, at de havde en kollektiv offday.

- Det var skuffende, at vi havde et så lavt bundniveau, siger Line Sigvardsen Jensen.

- Og det værste var måske, at vi ikke formåede at præstere lige før en stor turnering.

- Østrig gjorde os det klart, at ingen modstandere er nemme. Når man lige har slået Tyskland kan man måske komme til at tænke, at det her er altså kun Østrig.

- Det her nederlag vækkede os, og det gjorde os mere klar til EM, mener midtbanespilleren.

Siden nederlaget i Wiener Neustadt har Danmark gjort det fremragende til EM. Efter sejre over Belgien og Norge i gruppefasen lykkedes det søndag danskerne at vælte EM-giganten Tyskland med en 2-1-sejr i kvartfinalen.

Derfor er det to hold i medvind, der mødes torsdag aften. Danskerne spår en tæt affære.

- Det bliver meget lige, vurderer Pernille Harder.

- Mod Tyskland var tyskerne storfavoritter, og vi kunne spille uden pres og give den maksimal gas, så det er noget helt andet end kampen mod Østrig, siger hun.

Nadia Nadim vil heller ikke udråbe Danmark til favorit.

- Det synes jeg ikke. De er ligeså gode som os.

- Med den måde, de spiller på, vil det være virkelig dumt at undervurdere dem. Jeg ser det som helt lige, siger Nadim.

Torsdagens opgør fløjtes i gang klokken 18. Små 1000 danske fans har sikret sig billet til semifinalen i Breda.