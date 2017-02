Ønske om ligestilling forvirrer japansk OL-golfklub

I hvert fald kunne bestyrelsen i Kasumigaseki Country Club i Saitama i det nordlige Tokyo ikke blive enige på et bestyrelsesmøde tirsdag.

Det har vist sig vanskeligt at få indført ligestilling i den japanske golfklub, der skal være vært for turneringerne for både herrer og damer ved OL i Tokyo i 2020.

Kiichi Kimura, der er formand i klubben, har udtrykt forbløffelse over anmodningen om at få indført ligestilling og tillade kvinder fuldt medlemskab, så de blandt andet ikke forbydes at spille om søndagen.

Yuriko Koike, der er guvernør i Tokyo, har langet hårdt ud efter golfklubbens kontroversielle politik på området.

- Jeg har det ikke godt med, at kvinder ikke kan blive fuldgyldige medlemmer i det 21. århundrede, siger hun.

Den Internationale Olympiske Komité har også ytret bekymring om regelsættet i golfklubben.

Derfor havde Tokyos OL-arrangører også håbet på et anderledes udfald på golfklubbens bestyrelsesmøde.

Her var det på dagsordenen at diskutere forslaget om at droppe kvinders begrænsninger i golfklubben. Men man kunne ikke nå til enighed ifølge den lokale tv-station NHK.

- Det er ekstremt irriterende, at situationen har udviklet sig, som den har, så hurtigt. Der var ingen beslutning, og vi vil diskutere det yderligere, siger Kiichi Kimura.

- Vi er forvirrede, det er situationen lige nu. Vi gik med til at afholde OL-turneringen på deres opfordring, men vi tilbød aldrig selv at blive værter, siger formanden.