Økonom om Neymar-handel: La Liga kan ikke gøre noget

Ifølge Javier Tebas, der er ligaens administrerende direktør, kan Neymar-handlen være i strid med Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) Financial Fair Play-regler, hvilket er årsagen til, at man nu afviser betalingen.

Den spanske fodboldliga Primera Division, også kendt som La Liga, afviste torsdag at tage imod en betaling på 222 millioner euro, som opfylder fodboldstjernen Neymars frikøbsklausul i FC Barcelona.

Tebas skal dog ikke gøre sig forhåbninger om at kunne blokere handlen.

Det mener fodboldøkonom hos Deloitte Jesper Jørgensen.

- Ligaen kan ikke gøre noget som helst. Det er Uefas bord, det hele ligger på, og de kan heller ikke gøre noget lige nu.

- Hvis Paris betaler frikøbsklausulen, så er det svært for det spanske fodboldforbund eller ligaen at spænde ben for gennemførelsen af denne handel.

- Det forudsætter selvfølgelig, at PSG og Neymar har fulgt spillets regler omkring de bestemmelser, der måtte være i hans frikøbsklausul, siger han.

En frikøbsklausul i spansk fodbold adskiller sig fra andre lande.

I Spanien er det spilleren selv, der køber sig fri, hvorimod det i andre lande ofte er den købende klub, der betaler et beløb til den sælgende klub.

Spilleren betaler beløbet til den spanske liga for at blive løst af sin kontrakt. Ligaen flytter derefter pengene til den sælgende klub.

Ifølge nyhedsbureauet AP vil ligaen ikke fungere som mellemmand for handlen mellem Barcelona og PSG.

AP skriver dog også, at handlen kan blive gennemført, hvis Neymar selv står for at betale beløbet til Barcelona og dermed går uden om ligaen.

Neymars rådgivere vil nu kontakte Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for at anmode om at få handlen med den franske storklub PSG gennemført, rapporterer den spanske avis Marca.

Skulle handlen på 1,65 milliarder kroner gå igennem, vil det gøre Neymar til den klart dyreste fodboldspiller i historien.