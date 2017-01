Odense Håndbold henter landsholdsfløj i FCM

Højrefløjen Trine Østergaard bekræfter over for dr.dk, at hun fra næste sæson skifter fra FCM Håndbold til den fynske klub.

- Det er en god mulighed for at opnå mine personlige mål om at fastholde min plads på landsholdet ved at have min daglige gang blandt andre landsholdsspillere, siger Trine Østergaard til dr.dk.

Odense Håndbold, der trænes af tidligere landstræner Jan Pytlick, har gjort klar til at udfordre de traditionelle tophold fra næste sæson.

Tidligere har klubben fra Odense sikret sig Stine Jørgensen, Mette Tranborg, Kathrine Heindahl og Mie Højlund til næste sæson.

Ved EM i Sverige i december var Trine Østergaard fast inventar på højrefløjen for Danmark.

- Trine har udviklet sig fantastisk til at være "fast inventar" på damelandsholdet.

- Hendes hurtighed og træfsikkerhed kombineret med hendes energi, gør hende til en markant forstærkning, siger Jan Pytlick.

Odense Håndbold indtager i øjeblikket fjerdepladsen i Primo Tours Ligaen.