Odense Bulldogs snubler i jagt på førstepladsen

Med blot tre runder tilbage i grundspillet har Odense seks point op til Aalborg og skal nu i stedet koncentrere sig om at holde Frederikshavn White Hawks bag sig.

På tredjepladsen har frederikshavnerne 78 point - et mindre end Odense.

For øjnene af 1875 tilskuere var det ellers Odense, der bragte sig i spidsen ved Martin Larsen efter godt fem minutters spil.

Rutinerede Daniel Nielsen fik dog udlignet, inden første periode var slut, og stillingen holdt sig, indtil der manglede ti minutter af kampen.

Her bragte Herning sig foran 2-1 på en scoring af Steffen Klarskov, som herningenserne for nylig lejede i Rødovre for resten af sæson.

Kort efter havde Klarskov en stav med i Lasse Lassens mål til 3-1, der reelt afgjorde kampen.

Mens resultatet altså er et hårdt slag for Odense, åbner sejren døren på klem for Hernings bestræbelser om at slutte grundspillet i top-4.

Herning har på sjettepladsen kun tre point op til den aktuelle nummer fire, Gentofte.

De fire bedste hold i grundspillet får fordel af hjemmebane, hvis kvartfinalerne går ud i en syvende kamp.