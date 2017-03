Michael Phelps fortalte i Washington DC, at han ikke var imponeret over IOC's antidopingarbejde.

OL-legende kritiserer nølende dopingbekæmpelse fra IOC

Michael Phelps mener ikke, at IOC handler hurtigt nok i forsøget på at bekæmpe doping i elitesport.

Doping er ødelæggende for sport, og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) gør ikke nok for at komme problemet til livs.

- Min mening er, at det her problem er noget, som skal håndteres i dag, lød det fra Phelps ifølge AFP.

Han mener, at IOC er bremseklods for reformer, som kan gøre antidopingarbejdet bedre, og han appellerer til, at man kommer i gang hurtigst muligt.

- Vi er nødt til at gøre, hvad der skal til for at knække koden. Hvis det handler om flere penge, så skal der flere penge til, sagde Phelps.

Ved OL i Rio nåede han op på 28 OL-medaljer, hvoraf hele 23 er af guld.

Og skal man tro Phelps, så har han fået unødvendig hård modstand fra konkurrenter, som har taget medicinske genveje.

- Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har stillet til start i internationale konkurrencer, hvor resten af feltet har været rent, siger den 31-årige amerikaner.

Han stoppede selv sin aktive karriere efter OL i Rio.