OL-helten Del Potro overrasker sig selv med storspil

Den 11.-seedede argentiner vandt i US Open lørdag sikkert sin kamp i tredje runde mod spanske David Ferrer med cifrene 7-6, 6-2, 6-3, og dermed er Del Potro videre til fjerde runde i US Open for første gang siden 2012.

- Jeg forventede ikke at gå videre fra første runde i den her turnering, siger Del Potro, der vandt turneringen i 2009.

- Jeg forventede ikke en medalje i Rio. Jeg forventede ikke at spille på dette niveau på dette tidspunkt af året. Jeg kan se, at jeg overrasker mange af mine kolleger. Det er godt, for jeg kan se, at jeg kan blive farlig igen, siger han.

Den argentinske spiller havde brug for et wildcard for at komme til at spille ved US Open i år, da han inden turneringen var placeret som nummer 142 på verdensranglisten.

Nu begynder Del Potro så småt at ligne en spiller, der kan spille med om titlen.

- Selv de bedste spillere på touren siger gode ting om mig. Hvis de ser noget godt i mit spil, så er det vigtigt. Jeg spiller godt for tiden. Forhåbentlig bliver fremtiden endnu bedre, siger han.

I næste runde møder den 27-årige sydamerikaner den unge Dominic Thiem, der har en hård serv og en stærk baghånd.

Del Potro mener, at Thiem er favorit.

- Det afhænger af min krop, min fysik og mit spil. Hvis jeg spiller som i dag, så har jeg måske en chance, siger han.