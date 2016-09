OL-guldvinder tager astmalæk med ophøjet ro

Også for Casper U. Mortensens vedkommende drejer det sig om en tilladelse til at bruge astmamidlet terbutalin.

Men det er ikke noget, der bekymrer OL-guldvinderen, forklarer han til dr.dk.

- Jeg føler mig absolut ikke udstillet. Det er ingen hemmelighed, at jeg har astma. Det har jeg haft, siden jeg var et år, og mit certifikat er udfyldt korrekt.

- Jeg har den fulde støtte fra Antidoping Danmark, siger Casper U. Mortensen til dr.dk.

I alt har 66 OL-atleter fået lækket sundhedsdata.

For Danmarks vedkommende drejer det sig også om svømmerne Jeanette Ottesen og Pernille Blume samt banerytteren Niklas Larsen.

Også de har fået lækket oplysninger om, at de har tilladelse til at bruge terbutalin.

Casper U. Mortensen undrer sig over russiske Fancy Bears behov for at lække oplysninger om medikamenter, som han har fået tilladelse til at tage.

- Det bunder nok i, at de er lidt bitre over, at der er noget med deres egne atleter. Jeg tror, det er derfor, de forsøger de at skyde med skarpt på andre.

Derfor mener han også, at det i virkeligheden er de russiske hackere, der står udstillede tilbage.

- Der er ingenting at skjule. Hvis de russiske hackere tror, at de "afslører" noget om mig, så må jeg skuffe dem, siger Casper U. Mortensen ifølge dr.dk.