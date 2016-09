OL-fiasko får ishockeymænd til at efterlyse ydmyghed

At have det bedste hold på papiret er langt fra ensbetydende med, at man også vinder kampene på banen.

Sådan lyder forklaringen i hvert fald fra flere af de danske spillere ovenpå den afsluttende 5-2-sejr over Polen søndag eftermiddag - en sejr, der på ingen måde slettede billedet af en mislykket turnering.

- Vi havde regnet med, at vi skulle klare det her rimelig nemt, og det har nok været problemet.

- Vi har følt, at vi ville klare det uanset hvad. Derfor har vi ikke haft den fighteridentitet, vi plejer at have til VM-turneringerne, siger Jesper B. Jensen.

Hvordan landsholdet kan gå på isen med den indstilling til de vigtigste kampe i flere år, er til gengæld vanskeligere at finde forklaringen på.

- Det kan have noget at gøre med, at vi er vant til at være underdog. Uanset hvad har det været under al kritik, og lige nu føles det bare forfærdeligt, lyder det fra Jokerit-backen.

Også klubkammeraten Oliver Lauridsen efterlyser en mere ydmyg attitude fra det landshold, der forud for turneringen blev kaldt det stærkeste danske hold nogensinde.

- Det er første gang, vi er kommet ind til en turnering som favoritter. Det skal man håndtere på en mere ydmyg måde. Hvis det var det bedste hold, der vandt hver gang, så var der jo ingen grund til at spille kampene.

- Vi spillede ikke ydmygt mod hverken Slovenien og Hviderusland. Vi skulle have udnyttet vores individuelle kvaliteter ved at spille mere med hjernerne i stedet for at forsøge at afgøre kampene i hver eneste situation, siger Oliver Lauridsen.

5-2-sejren over Polen gav danskerne en sejr med hjem i flyveren fra Minsk, men den kedsommelige kamp er der ikke mange af danskerne, der kommer til at huske særlig længe.

- Vi syntes ikke, at det var særlig sjovt i dag, fordi vi ikke havde noget at spille for, men det er vi jo selv skyld i. Verden gik ligesom ikke længere end til denne weekend, og lige nu har man bare ingen lyst til at spille ishockey, siger Jesper B. Jensen.