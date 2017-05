OB'ere advarer mod sovepude i Silkeborg-returkamp

Flere OB-spillere advarer dog mod at tro, at 3-1-sejren på hjemmebane i den første kamp er nok til at sikre avancement.

OB har et godt udgangspunkt med fra den første kamp, når den fynske fodboldklub tirsdag aften spiller ude mod Silkeborg i Europa League-playoffkampene.

- Vores chancer er bedre efter første kamp, men det må heller ikke blive en sovepude.

- Vi står bedre, og vi er foran med to. Vi ved godt, at det er dem, der skal hente føringen. Så vi har selvfølgelig en fordel, siger OB-spilleren Jeppe Tverskov til klubbens hjemmeside.

- Vi vil stadig gerne styre kampen, men det vil Silkeborg også. Det bliver en kamp om, hvem der kommer til at have bolden mest. Men vi kommer ikke til at stille os ned foran feltet, siger han.

I lørdagens 3-1-sejr over Silkeborg måtte OB undvære Izunna Uzochukwu på grund af karantæne.

Den nigerianske midtbanespiller advarer også mod at tage for let på tingene i returkampen:

- Selvfølgelig er vi ikke videre endnu, der er 90 minutter tilbage, men vi har en god chance for at gå videre.

- Vi skal have styr på vores plan, og så skal vi ikke gøre alle mulige ting, vi ikke har aftalt.

- Hvis vi spiller vores eget spil, så er jeg sikker på, vi har en god chance for at gå videre fra kampene mod Silkeborg, siger Izunna Uzochukwu.

Hvis OB samlet besejrer Silkeborg, skal den fynske klub møde enten Randers FC eller AaB i næste runde i den videre færd mod Europa League.