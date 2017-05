OB-træner spår tætte playoffkampe mod Silkeborg

OB-træner Kent Nielsen glæder sig over udsigten til kampe med en europæisk gulerod, men understreger, at vejen til succes bliver hård.

- Alle fire hold, der kæmper om den europæiske playoffkamp, har gode muligheder. Det bliver så tæt, og der er ikke den store forskel på os, siger Nielsen.

Første udfordring er Silkeborg, og træneren forudser to helt lige opgør.

- Vi ved, at vi kan straffe dem, når vi er bedst med bolden, men jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at strække sig over to kampe, inden afgørelsen falder. Silkeborg er et rigtig godt hold med god struktur, siger Kent Nielsen.

OB-forsvareren Ryan Johnson Laursen er på linje med Kent Nielsen og glæder sig over, at fynboerne nu kan se frem til at spille om en europæisk billet frem for om at rykke ud af Superligaen.

- Det er en unik mulighed for os, at vi nu kan kigge op ad frem for at spille om nedrykning. Vi stræber os selvfølgelig efter at vinde vores kampe, og vi er svære at slå, når vi spiller bedst.

- Silkeborg har været inde i en god rytme over længere tid, og det er et stærkt hold. Det vil kræve meget af os at slå dem over to kampe, men jeg tror på, at vi kan gøre det, siger højrebacken.

OB møder Silkeborg på lørdag i den første kamp i Odense.