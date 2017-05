OB-træner har det underligt med ny ligastruktur

Hos OB-træner Kent Nielsen har strukturen været en blandet oplevelse.

- Det har været noget underligt noget.

- Jeg er den gammeldags type, der helst vil spille en almindelig ligaturnering. Man kan diskutere, om den her struktur er sportslig retfærdig, siger Kent Nielsen.

I vinterpausen lå OB og rodede rundt i bunden af ligaen, men i løbet af foråret spillede holdet sig gevaldigt op og endte med at undgå de faretruende nedrykningskampe.

- På den ene side har strukturen givet os mulighed for at komme langt i turneringen via alle de her playoff-kampe.

- På den anden side begrænsede strukturen os, fordi den skar ligaen over i to dele, hvor vi måske kunne have holdt momentum i foråret og kravlet længere op i tabellen, siger Kent Nielsen.

Også hos OB-spilleren Casper Nielsen har det været svært at vænne sig af med den gamle ligastruktur til fordel for en masse indbyrdes dueller mellem holdene.

- Vi har været maksimalt under pres i den nye struktur.

- Vi kan jo se på de afgørende nedrykningskampe, at er alt på spil, og at det nødvendigvis ikke altid er det bedste hold, der vinder, fordi der er så mange nerver, siger Casper Nielsen.

- Det er underligt at møde hinanden så mange gange. Vi kommer til at kende hinanden så godt, at det nogle gange dræber kampene lidt, siger han.

Mens OB nu kan gå på sommerferie, skal Randers på torsdag møde FC Midtjylland på udebane i en direkte duel om en billet til næste års Europa League-kvalifikation.