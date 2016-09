Artiklen: OB-træner er forbandet over nederlag til FCK

OB-træner Kent Nielsen er irriteret over det afgørende straffespark, som Mohamed El Makrini begik mod FCK.

OB-træner Kent Nielsen ærgrer sig og kalder straffesparket, der udløste FCK's første mål, for dumt lavet af midtbanespilleren Mohamed El Makrini.

OB var få minutter fra at få point med fra lørdagens svære udekamp mod mestrene FC København, men værterne scorede to gange i slutfasen og vandt 2-0.

- Vi kunne ane minimum det ene point, så det er irriterende og frustrerende. Især fordi det var et dumt straffespark, som blev lavet, fordi han var for aggressiv.

- Vi er forbandede over nederlaget, for kampen var egentligt død til sidst. I det sidste kvarter var det os, der havde omstillinger, og det var os, der lignede et hold, der kunne score, siger Kent Nielsen.

OB-træneren erkender dog også, at FCK i perioder kom i et stormløb mod det fynske mål, og kun en fremragende norsk keeper i Sten Grytebust holdt gæsterne inde i kampen.

- Hvis man skal lykkes i Parken, skal man have en god keeper, og det havde vi. Vi havde perioder, hvor vi var under pres, men der var også perioder, hvor vi spillede os ud af det.

- Jeg vil rose holdet for at slide og slæbe og gøre det svært for FCK, siger Kent Nielsen.

Sten Grytebust havde umiddelbart efter kampen svært ved at glæde sig over sin præstation.

- Lige nu gør det bare ondt. Men måske ser jeg lidt mere positivt på min præstation, når jeg får set kampen på video, siger Grytebust.

- Når den står 0-0 efter 88 minutter, og man er på vej til et godt resultat, er det meget tungt at tabe. Især når man har været så presset i perioder, som vi var, og når man ikke helt kan få spillet til at fungere, som man gerne vil. Det er tungt.

Keeperen afslører, at han var godt indstillet på FCK's skytter.

- Jeg forbereder mig godt sammen med målmandstræneren til alle kampe, men FCK er nok den modstander, som jeg kender bedst, fordi jeg har set en del af deres kampe på tv, siger Grytebust.

OB spiller sin næste ligakamp på hjemmebane mod FC Midtjylland søndag om en uge.