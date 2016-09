OB-træner efter nyt nederlag: Vi skal forvente modgang

OB-holdet er inde i en stime af dårlige resultater, der har placeret klubben på Alka Superligaens 11.-plads.

- Vi er i en periode, hvor vi skal forvente, at ting går os imod. Det vil sige, at vi skal optimere enhver detalje, for der er ikke noget, der kommer af sig selv i øjeblikket.

- Det er os selv, som skal redde det her igennem, og det sker ved hårdt arbejde, pointerer Kent Nielsen.

OB-målmand Sten Grytebust blev valgt som kampens bedste spiller af holdets fans, og stod igen en god kamp i en OB-defensiv, der har været højdepunktet på OB's hold i de seneste runder.

- Vores defensiv har set fin ud, hvor både kampen mod FCK og kampen i dag snildt kunne have endt 0-0. Det er indiskutabelt, at i den kreative og offensive del, der har vi slet ikke ramt det niveau, som vi selv havde forventet af os, siger OB-træneren.

Det fjerde nederlag på stribe efterlader en skuffet OB-trup, men samtidig mener Kent Nielsen, at der er gode ting at tage med.

- Alle er skuffede. Men alt er jo ikke håbløst. Vi skal finde vores vej, for der er brugbare ting i vores spil, men vi skal have en klar erkendelse af, at der er ting, der skal forbedres, siger Kent Nielsen.

OB møder torsdag Sønderjyske, der søndag kravlede over OB i tabellen.