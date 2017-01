OB sender hollænder retur efter halvandet år

OB har solgt Mohamed El-Makrini til Roda et halvt år før kontraktudløb. Han opnåede 48 kampe for fynboerne.

Gennem efteråret var Mohamed El-Makrini stort set fast mand på OB's centrale midtbane, men hans kontraktudløb til sommer har været med til at fremskynde et klubskifte væk fra Superligaen.

- Vi har været rigtig glade for Mohamed El-Makrini og hans indsats i OB, siger Jesper Hansen, sportsdirektør i OB.

- Med hans forestående kontraktudløb, et fint tilbud fra Roda og hans eget ønske om at forfølge den mulighed, han har fået i Roda, har vi samlet set vurderet, at det er en fornuftig løsning, at han skifter nu.

Hollænderen skiftede til OB fra SC Cambuur i hjemlandet i sommeren 2015. Han nåede at spille 48 kampe og lave et mål for OB.

Hans erstatning i Ådalen er allerede sikret i form af Casper Nielsen, som er kommet til fra Esbjerg tidligere i januar.

- Med tilgangen af Casper Nielsen er vi godt dækket ind med centrale midtbanespillere, der giver os en del forskellige muligheder, når vi sammensætter holdet, siger cheftræner Kent Nielsen.