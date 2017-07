OB-matchvinder øjner bedste sæson hidtil

Mandag aften hentede OB en 2-0-sejr ude over FC Helsingør. Med to mål blev Anders K. Jacobsen den afgørende faktor, og angriberen har nu scoret tre mål i de første to kampe i denne sæson.

- Det er jeg selvfølgelig super glad for. Det var den ændring, som jeg havde håbet på (i forhold til sidste sæson, red.), og det er svært at bede om mere, siger Anders K. Jacobsen.

I hele sidste sæson scorede Anders K. Jacobsen tre mål, og OB'eren har svært ved at forklare, hvorfor han allerede har tangeret den total.

- Det er svært at sige. Jeg vidste jo heller ikke, hvad jeg gjorde forkert sidste år. Jeg regner med, at det var et formdyk, og jeg havde lidt svært ved at komme over det, fortæller angriberen.

Angriberens bedste sæsontotal i karrieren er 12 superligascoringer, som han præsterede 2015/2016-sæsonen, men i denne sæson vil han score endnu flere.

- Jeg sagde inden sæsonen, at det godt kunne blive min bedste sæson hidtil, og det satser jeg stærkt på, siger han.

OB-træner Kent Nielsen glæder sig over, at angriberen er kommet så godt i gang med den nye sæson.

- Anders K. Jacobsen har selvfølgelig slidt og slæbt for at bidrage til holdet, selv om han i store dele af sidste sæson kom til mulighederne, men havde svært ved at få effektueret dem, siger Kent Nielsen.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at han er begyndt at score de mål, som han hele tiden har været i stand til.

- Vi ved, at en Anders K. Jacobsen, der er sprængfyldt med selvtillid, har mange ting på repertoiret, der gør, at han kan blive farlig for alle hold, lyder det fra Kent Nielsen.

I næste spillerunde får OB besøg af AC Horsens.