OB-matchvinder bejler til flere minutter efter perlemål

Midtbanespilleren Jens Jakob Thomasen blev skiftet ind efter 85 minutter af kampen, og et minut senere afgjorde han tingene til fynboernes fordel med et drømmetræf.

Han var efter opgøret tilfreds med sin afgørende rolle.

- Jeg fik tilpas nok med tid til at tage en berøring og dreje bolden i mål. Det siger sig selv, at jeg er meget glad for at komme ind og krone mit comeback med en fin kasse på hjemmebane, siger Thomasen.

Den 21-årige OB-spiller har døjet med en ankelskade i sæsonopstarten, men Thomasen vurderer, at han snart er klar til at presse på til en plads i startopstillingen.

- Mandag skal jeg have flere minutter i benene i en reservekamp, og så er der ret lang tid til næste superligakamp. Jeg føler ikke, jeg er langt fra flere minutter, men det er op til cheftræneren, siger han.

OB-træner Kent Nielsen glæder sig efter kampen over Thomasens indhop.

- Det var et meget flot mål, og det er det, Thomasen kan. Mod et hold som Horsens, der står langt tilbage på banen, skal man bruge knivskarpe afleveringer og afslutninger.

- Jeg har sagt i lang tid, at Jens Jakob er en spiller, man kommer til at lægge meget mærke til. Han er vigtig for vores hold, og han har nogle evner, der vil gøre os endnu stærkere, siger han.

Fynboerne står nu med seks point efter de tre første spillerunder, og Kent Nielsen godkender pointhøsten.

- Jeg kan ærgre mig lidt over, at vi tabte til FC Nordsjælland i første runde, men vi er glade for pointene. Rent pointmæssigt står vi stærkere end samme tidspunkt sidste år, siger han.