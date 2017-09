OB-målscorer om rødt kort: Jeg bør ikke få karantæne

Tre minutter senere blev han vist ud for at hægte Brøndby-angriber Teemu Pukki, som havde frit løb mod mål.

Den nigerianske midtbanespiller mener dog ikke, at tacklingen var til rødt kort.

- Jeg ramte bolden først, og så landede hans ben på mit ben, og så faldt han. Jeg tror, det var derfor, dommeren tog den beslutning, siger Izunna Uzochukwu.

Det er tredje gang i superligasæsonen, at midtbanespilleren når op på så mange karantænepoint, at det udløser karantæne - men han mener ikke, han skal i skammekrogen denne gang.

- Jeg tror ikke, jeg kommer til at være ude efter det her. Der bør gøres noget ved det.

- Jeg mener, der skal kigges på det. For jeg synes ikke, det vil være en fair beslutning, hvis jeg skal have karantæne for den her, siger Izunna Uzochukwu.

Midtbanespillerens cheftræner, Kent Nielsen, var dog af en lidt anden overbevisning efter opgøret, som blev ledet af en hoveddommer, to linjedommere, to mållinjedommere og en fjerdedommer.

- Der var seks dommere, og de kan vel ikke tage fejl alle sammen - så den var jo god nok, siger Kent Nielsen.

OB-træneren var stolt af, at OB-spillerne formåede at holde Brøndby fra sejren i opgøret, som endte 1-1.

- Spillerne gravede dybt, og jeg har dyb respekt for måden, spillerne håndterede det på, selvom Brøndby fik udlignet. De gjorde det meget svært for Brøndby at score, siger Kent Nielsen.

OB har ikke vundet i fem kampe, men har muligheden for at hente en sejr, når klubben på fredag møder Silkeborg på udebane.