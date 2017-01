OB henter endnu en spiller i Esbjerg

Casper Nielsen skifter til OB fra Esbjerg, og vestjyderne erkender, at man ikke kunne holde på spilleren.

- Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at nå til enighed med Esbjerg og med Casper Nielsen om en overgang.

- Casper er en spiller, der har tiltrukket sig en del opmærksomhed allerede, og samtidig er han en spiller, der har tiden foran sig.

- Hans talent og spillestil passer godt med den måde, vi gerne vil spille på, og jeg ser ham som en spændende tilgang, der både nu og på sigt kan blive en stor gevinst for OB, siger OB's sportsdirektør, Jesper Hansen.

Cheftræner Kent Nielsen fokuserer på, at Casper Nielsen har flere kompetencer.

- Casper Nielsen er et stort talent, som vi glæder os til at hjælpe med at videreudvikle.

- Han er klog og teknisk dygtig på banen, og selv om han er ung, så har han allerede en del erfaring fra Alka Superligaen. Han er en løbestærk allroundspiller, der helt sikkert vil presse hårdt på for en startplads hos os, siger Kent Nielsen.

Hos Esbjerg erkender man, at der ikke var noget at gøre i forhold til at beholde Casper Nielsen.

- Vi har givet Casper flere tilbud, men han ønskede ikke at forlænge sin kontrakt.

- Det gav os to muligheder: Enten at lade ham spille i Esbjerg til udløbet af kontraktperioden eller at sælge ham til en pris, der er fair i forhold til det snarlige kontraktudløb.

- Vi valgte det sidste, siger Esbjergs sportsdirektør, Ted van Leeuwen, til klubbens hjemmeside.

Casper Nielsen har spillet 108 førsteholdskampe for Esbjerg og scoret tre mål, siden han fik debut som 18-årig i 2012. Han er i øjeblikket med det danske U21-landshold på træningstur i Dubai.

Casper Nielsen er den anden spiller, der inden for få dage skifter fra Esbjerg til OB.

Tirsdag i denne uge blev det offentliggjort, at OB havde købt højrebacken Ryan Johnson i Esbjerg.