OB-angriber efter ny nullert: Vi mangler skarphed

Den nytilkomne angriber Nicklas Helenius har endnu ikke fået hul på målbylden. Han erkender, at der mangler ting i fynboernes spil.

- Holdet mangler det sidste løb og den nødvendige skarphed i både afslutningerne og afleveringerne.

- Der er ingen tvivl om, at der skal tilføjes et offensivt lag i holdets spil. På træningsbanen må holdet finde frem til nogle ekstra procenter samt et ekstra gear, siger Nicklas Helenius.

Han er ny på et OB-mandskab, hvor truppen ikke har ændret sig meget siden sidste sæson.

Helenius mener, at den sidste selvtillid mangler for at score flere mål.

- Spillerne kender hinanden, hvor jeg er den nye. Jeg mangler stadig kendskab til de andres spil og de løb, de fortager sig.

- Det er noget, der skal udbedres på træningsbanen, og der må arbejdes videre på at udbedre fejlene, siger angriberen.

OB's træner, Kent Nielsen, vil ikke pege fingre ad sine spillere på trods af de manglende mål.

- Vi forsvarede os godt mod FCM, hvilket er en cadeau til hele holdet. Alle hjalp til, inklusive angriberne, som, jeg synes, ydede den rette arbejdsindsats, siger Kent Nielsen.

Han mener, at der er flere årsager til de manglende mål, men at det umiddelbare problem er enkelt.

- Spillerne har en tendens til at træffe de nemme valg. Hvor holdet spiller bredt ud til siden, bør man i stedet holde fast på bolden centralt og tage en chance med en aflevering længere frem på banen. Det vil skabe chancer, siger træneren.

Odenseanerne skal forsøge at genoprette målkontoen, når holdet på fredag møder Sønderjyske på udebane.