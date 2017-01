Nyudnævnt træner: Hobro er bedre gearet til Superligaen

Det mener klubbens kommende cheftræner Thomas Thomasberg, der mandag har sin første dag på jobbet. Målet for fremtiden er, at klubben igen skal rykke op i Superligaen.

Da Hobro både har fået bedre betingelser og blevet mere professionel de seneste tre år, er klubben nu endnu bedre gearet til ligaen, lyder det fra den kommende cheftræner.

- Jeg tror ikke, at der er nogen hemmelighed, at det kom lidt som et chok for hele Danmark, at Hobro stod i Superligaen. Hobro kom dengang fra noget, der lignede deltidsfodbold og skulle lige pludselig klare langt mere.

- Nu træner man meget mere, og faciliteterne er blevet langt bedre med blandt andet en ny tribune. Der er også kommet flere tilskuere.

- I Hobro er man i dag langt bedre rustet til en verden i 1. division og også til Superligaen, hvis det kommer dertil, siger Thomas Thomasberg.

I sommeren 2014 rykkede Hobro fra 1. division op i Superligaen, men rykkede ned igen efter to sæsoner.

For Thomas Thomasberg er der et godt potentiale i 1. divisionsklubben, der aktuelt fører i sin række.

- Jeg ser Hobro som en klub, der har gode betingelser med nyt stadion og spillere, som tilnærmelsesvist spiller fuldtid hele vejen rundt.

- Der er et potentiale for at træne dem, så de vinder så mange kampe i 1. division og forhåbentligt rykker op, siger han.

Thomas Thomasberg blev onsdag offentliggjort som klubbens nye træner.

Han kommer fra et job som assistenttræner i Randers FC og har tidligere været cheftræner i FC Midtjylland, FC Hjørring (nu Vendsyssel FF) og Fredericia.

Som aktiv spiller er han mest kendt for sin tid i AaB og FC Midtjylland.