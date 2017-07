Nyt stadion skal stoppe dårlig sæsonstart for Silkeborg

De to første runder har dermed budt på to nederlag på udebane i Lyngby og Herning, og Silkeborg-lejren glæder sig til at komme på eget græs i næste runde.

Her tager mandskabet imod AGF på det splinternye stadion, der er blevet bygget til denne sæson.

Silkeborg-stopperen Tobias Salquist er overbevist om, at indvielsen af det nye stadion kan vende skuden for holdet.

- Det bliver vildt fedt. Der bliver udsolgt, og det er mod AGF. Dem skal vi smadre. Vi skal bare have den sejr, og vi lægger os ikke ned.

- Det nye stadion kan give os en hel masse. Vi får ekstra selvtillid, og vi går en fed tid i møde. Det er på ingen måde svært at sætte sig op til sådan en kamp, siger Tobias Salquist.

Efter søndagens nederlag var Silkeborg-træner Peter Sørensen skuffet, men samtidig afklaret.

Han har hele tiden vidst, at sæsonen ville blive skudt i gang med to svære udekampe, før han kan betræde græstæppet på sin nye hjemmebane på næste mandag.

- De enkelte spillere, spillede ikke op til niveau. Det var der mange, der ikke gjorde. Vi var overmatchet af FC Midtjylland på de fleste parametre, og så kom det til at se skidt ud.

- Det må være inspirerende og fascinerende for spillerne at komme til at spille på et helt nyt stadion, det glæder vi os til, siger Peter Sørensen.

Sidste sæson fik Silkeborg en forfærdelig start på efteråret, da holdet ikke formåede at få en sejr i de første otte ligakampe.

Efter to nederlag i sæsonens første to runder, er Peter Sørensen dog ikke nervøs for, at scenariet gentager sig i denne sæson.

- Vi har tabt på udebane til sidste sæsons nummer tre og fire. Det er ikke en overraskelse.

- Jeg frygter ikke en skidt stime, men fodbold er følelser, og jeg er træt af at tabe to kampe uanset, hvor vi spiller, siger Peter Sørensen.