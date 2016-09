Angelique Kerber knytter næven og glæder sig over sin sejr over danske Caroline Wozniacki i semifinalen ved US Open.

Nyslået tysk verdensetter slukker Wozniackis US Open-drøm

Tyskeren var for stærk for Wozniacki, der kæmpede forgæves og går glip af finalen efter en flot turnering.

Alt initiativ lå hos Kerber, der pressede Wozniacki fra side til side på banen.

Danskeren viste dog noget af den vedholdenhed, der har bragt hende til semifinalen i årets US Open.

Hun brød tilbage to gange og reducerede til 4-5, men Kerber skruede op for tempoet og tog første sæt med 6-4.

Andet sæt forløb efter samme opskrift, og allerede i Wozniackis første serveparti brød Kerber danskeren. Afstanden mellem de to blev større, som andet sæt skred frem, og tyskeren tog andet sæt med 6-3 efter i alt knap halvanden times tennis.

Inden kampen var Angelique Kerber for første gang i sin karriere blevet udråbt som verdensranglistens nummer et.

Hun er den første tysker siden Steffi Graff, der ligger nummer et på verdensranglisten.

Førstepladsen kom i hus, efter at den amerikanske tennisstjerne Serena Williams højst overraskende røg ud af US Open. Amerikaneren tabte i to sæt til tjekken Karolína Plísková, der nu står i sin første grand slam-finale.

- Det er fantastisk at være nummer et i verden og at være i finalen. Det er en stor dag, siger Kerber i et sejrsinterview på banen efter kampen.

Kerber er stormet i finalen uden at afgive et eneste sæt.

Hun kan også glæde sig over, at hun fører 4-3 i indbyrdes opgør over sin finalemodstander, Karolína Plísková. Tjekken vandt dog deres seneste møde i august.

Efter en flot turnering stormer Caroline Wozniacki fra en plads som nummer 74 og op i top-30 på verdensranglisten over de bedste kvindelige tennisspillere i verden.