Nykøbing-træner vil udnytte erfaring mod Viborgs bødler

- Deres præstation mod Viborg sender et signal om, at det bliver rigtigt svært.

- Men jeg håber, vi kan tage den erfaring med, som jeg og nogle af mine spillere har med at møde russiske hold. Så tror jeg på, vi har en lille chance, siger træneren.

Niels Agesen mødte Lada Togliatti flere gange i EHF Cuppen, da han var træner for TTH Holstebro. Senest for to sæsoner siden da den danske klub sendte russerne ud i ottendedelsfinalerne.

Dengang var de nuværende Nykøbing Falster-spillere Kristina Kristiansen og Nathalie Hagman også en del af TTH Holstebro-holdet.

Lada har dog et helt andet hold i dag, påpeger træneren.

- Der er ikke mange tilbage af de ældre spillere og rutinerede stjerner. Men Lada har et kæmpe akademi, hvor de i hvert fald har været oppe på at have 700-800 spillere.

- De hiver nye klassespillere på 19-20-21 år op. Det er et fantastisk spændende mandskab med masser af talent, siger Niels Agesen.

Træneren glæder sig til endnu et møde med den russiske spillestil.

- Det er spændende at møde en anden håndboldkultur. De russiske hold spiller meget identisk med et flydende pres fra den ene side til den anden, og de er fysisk stærke i mand-mod-mand-spillet.

- Jeg er spændt på, om vores kollektiv kan ryste dem, siger han.

Niels Agesen forudser, at gruppe D kan blive en jævnbyrdig affære. De to bedste hold avancerer til kvartfinalerne fra gruppen, der også tæller norske Glassverket og tyske Metzingen.

- Hvis vi skal have en chance for at gå videre, så tror jeg, vi skal hente mindst to point på udebane. Og så skal vi gøre rent bord på hjemmebane, hvis ikke to sejre kan gøre det.

- Vi skal besejre Lada, så har vi en stor chance for at gå videre, siger Niels Agesen.