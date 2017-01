Nykøbing Falster-træner stopper til sommer

Det er for svært at kombinere familielivet i Jylland med et trænerjob på Falster for Niels Agesen.

Klubben meddeler tirsdag, at den nuværende cheftræner, Niels Agesen, af familiemæssige hensyn får sin kontrakt ophævet ved udgangen af juni. Det er et år før kontraktens egentlige udløb.

Niels Agesen var tidligere cheftræner i TTH Holstebro, og hans familie bor stadigvæk i Jylland, hvilket harmonerer dårligt med at være ligatræner i den anden ende af landet.

- Når man har en dygtig medarbejder, der ikke kan få familielivet til at hænge sammen med at være væk fra hjemmet, er man nødt til at finde en løsning, siger NFH-formand Henrik Hansen om det kommende brud.

Niels Agesen skiftede til NFH i 2015, hvor klubben var i gang med en større satsning. Han ærgrer sig over, at han ikke får mulighed for at forløse det potentiale, som han mener, der er i klubben.

- Jeg kan ikke præstere optimalt, når jeg ved, at min familie i mit fravær konstant skal gå på kompromis for at få dagligdagen til at hænge sammen.

- Det har været en utrolig svær beslutning, da jeg trives og synes, at vi har fået etableret NFH i ligaen og på sigt kan nå toppen, siger Niels Agesen.

Klubben ligger aktuelt nummer seks i Primo Tours Ligaen.

Randers Amts Avis har tidligere skrevet, at Niels Agesen forventes at blive nye cheftræner for Randers HK i næste sæson.