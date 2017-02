Nykøbing Falster nærmer sig en billet til slutspillet

På fjerdepladsen har falstringerne tre point ned til Odense på syvendepladsen, der ligger lige uden for slutspilsfeltet.

Imellem de to hold ligger Team Esbjerg og Silkeborg-Voel også og kæmper for en plads i slutspillet.

Der var dog startvanskeligheder for NFH i udekampen mod TTH Holstebro.

Efter seks minutter uden scoring tog gæsternes cheftræner, Niels Agesen, en timeout for at få lidt tænding ind i sine spillere.

Det så ud til at virke, for et minut senere havde NFH scoret to gange, og så var kampen udlignet til 2-2.

I resten af første halvleg skiftede føringerne flere gange, og meget retfærdigt kunne holdene gå til pause med stillingen 12-12.

Efter pausen fortsatte det med at være jævnbyrdigt, og først efter 50 minutter lykkedes det et af holdene at bringe sig foran med to mål, da Amalie Wichmann scorede på straffekast for TTH Holstebro.

Dermed var favoritterne presset, men en håndfuld minutter senere var rollerne byttet om, da NFH kæmpede sig i front. Særligt målmand Ditte Vind var medvirkende til, at udeholdet fik vendt kampen.

Afgørelsen kom med 20 sekunder tilbage, da Sarah Iversen bragte NFH foran med to mål.