Nye kosttilskudsregler skal beskytte atleter mod doping

Det skal give bedre vilkår for sportsfolk, siger Carina Dalager, seniorkonsulent i erhvervsfonden Dansk Standard, i en pressemeddelelse.

- Kosttilskud udgør en væsentlig risiko, når det handler om uønsket doping, fordi råvarerne kan være forurenede eller indeholde sporstoffer fra ulovlig produktion.

- Ved at lave fælles europæiske standarder på området kan sportsfolk tage kosttilskud med en garanti om, at produkter, der lever op til standarderne, ikke indeholder stoffer, der står på dopinglisten, siger hun.

Standarderne skal - ud over at beskytte sportsudøvere mod utilsigtede dopingsager - også udstikke rammerne for de firmaer, der laver kosttilskud.

Producenterne skal have et grundlag for at undgå doping i deres produkter.

Lande som Italien, Spanien, Frankrig, Rumænien og Cypern har allerede meldt ud, at de ønsker at deltage i arbejdet med at udarbejde standarderne.

Dansk Standard ser meget gerne, at der kommer dansk aftryk på de kommende standarder.

Derfor afholder standardiseringsorganisationen senere i maj et såkaldt kickoffmøde, hvor blandt andre Anti Doping Danmark deltager.

- Hvis Danmark er med fra start, kan vi få en aktiv rolle og sikre vigtige danske fingeraftryk på de europæiske standarder, der kommer til at sætte fremtidens markedskrav inden for antidoping ved indtag af kosttilskud.

- Jeg håber derfor, at danske producenter og organisationer med viden på området vil deltage i arbejdet med udviklingen af standarderne, siger Carina Dalager fra Dansk Standard.