Nye FCK-profiler er klar til Champions League-brag

Træner Ståle Solbakken må særligt være tilfreds med, at tjekken Lüftner er til rådighed.

Midterforsvaret er nemlig hårdt ramt, da Erik Johansson tidligere på måneden blev langtidsskadet.

- Michael Lüftner blev båret fra banen lørdag efter et sammenstød med en modstander i kampen mod Sønderjyske. Heldigvis har undersøgelser vist, at der var tale om et slag, men ikke et vrid, lyder det på FCK's hjemmeside.

Også Pieros Sotiriou er sluppet billigere end frygtet. Ifølge FCK fik han et brud i hånden, men han vil være i stand til at træne og spille kampe med en skinne på hånden.

FCK tabte den første kamp mod Qarabag med 0-1 i Baku og skal onsdag klokken 20.45 forsøge at vende det til samlet sejr for at få en plads i Champions Leagues gruppespil.