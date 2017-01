Ny sportschef vil arbejde tæt sammen med klubberne

- Jeg kommer til noget, der allerede kører godt, siger Morten Henriksen til forbundets hjemmeside og tilføjer:

- Jeg glæder mig til sammen med et stærkt team af medarbejdere og landstrænere at arbejde videre med tingene og samtidig gøre en indsats for at komme endnu tættere på klubberne og få skabt et fællesskab omkring, hvordan vi kan gøre det bedste for håndbolden.

Generelt ser Morten Henriksen frem til at starte i jobbet, når opgaverne i Sønderjyske er slut efter denne sæson.

- Jeg er rigtig glad, og jeg glæder mig meget til opgaven. Håndbolden har altid været min store passion.

- Og passionen rækker langt ud over det spillemæssige - både ledelse, udvikling og alt det administrative, der ligger uden for banen, siger Morten Henriksen.