Ny midtbanedynamo er faldet hurtigt til i FCK

Efter få træninger startede midtbanedynamoen inde i søndags mod FC Midtjylland, og med en overbevisende præstation blev han kåret til kampens spiller.

Selv mener Zeca, at det har været nemt at falde til i en ny by og på det danske mesterhold. Det siger han forud for torsdagens gruppekamp i Europa League mod Lokomotiv Moskva, hvor han er spået endnu en startplads.

- Alle mine medspillere har været rigtig flinke, og de kommer og spørger, om jeg har brug for hjælp, eller hvordan de kan være med til at gøre mig bedre på banen.

- Til træning får alle mig til at føle, at jeg også har været her sidste år, så det har været nemt at falde til i gruppen og at falde til i den her fantastiske by.

- Så alting er meget lovende, og jeg er rigtig glad. Det eneste minus er vejret, og jeg håber ikke, det altid vil regne så meget, siger Zeca, der oprindeligt er portugiser, men debuterede for Grækenland i marts.

Han er kommet til København med store ambitioner. Ikke nok vil han spille hver gang på den centrale midtbane, han vil også gøre det så godt, at FCK vinder titler.

- Jeg har samme ambitioner som alle andre spillere og alle, der støtter FC København.

- Vi skal vinde mesterskabet, og vi skal vinde pokalturneringen. Vi vil også gerne gå videre fra vores Europa League-gruppe, selv om det er en hårdere turnering end de to andre, siger Zeca.

Han kom på måltavlen i søndagens 4-3-sejr over FC Midtjylland, men det er ikke med en forventning om en masse mål, at han er hentet til FCK, siger manager Ståle Solbakken.

Han fremhæver grækerens store energi og løbekapacitet som en nøgle for at få gang i FCK's midtbane efter en lidt sløv sæsonstart.

- Det ser ud som om, han kan løbe maraton for Etiopien, så jeg kan ikke forestille mig, at det bliver noget problem for en som ham at spille to kampe på kort tid, siger Ståle Solbakken.

Han hentyder til, at Zeca og de øvrige FCK'ere under tre døgn efter torsdagens Europa League-åbner skal møde FC Helsingør i Alka Superligaen.

Derefter følger yderligere to uger med FCK-kampe i både midtugen og i weekenden.