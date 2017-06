Ny landstræner glæder sig til at arbejde med Messi

Jorge Sampaoli har forladt trænersædet i Sevilla for at overtage det argentinske landshold, der har været i krise og skranter i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

De fire bedste nationer i kvalifikationen kommer til VM, mens femtepladsen, som Argentina øjeblikkeligt indtager, giver playoffkampe om VM-deltagelse.

Lionel Messi er holdets stjerne, og Jorge Sampaoli ved godt, at han har brug for en motiveret og dedikeret Messi for at lykkes med sit projekt.

- Jeg har snakket med Leo (Messi, red.), og vi er begge begejstrede for projektet. Det er et boost at mærke, hvor begejstret han er for det, siger Sampaoli ifølge Reuters.

Den tidligere Sevilla-træner afløser Edgardo Bauza, som ikke nåede et år i det varme trænersæde, førend de skuffende resultater fældede ham.

Jorge Sampaoli er argentiner, men har tidligere stået i spidsen for Chiles landshold i perioden 2012-2016.

Det var således ham, der førte Chile til finalesejren over netop Argentina i Copa America i 2015. Chile gentog bedriften året efter, men der var Sampaoli stoppet som træner for holdet.

Der resterer fire runder af den sydamerikanske VM-kvalifikation, hvor Argentina har et enkelt point op til både Chile og Uruguay i tabellen, mens der er to point op til Colombia.

Brasilien fører suverænt med ni point ned til Colombia på andenpladsen.