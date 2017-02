Ny World Tour i badminton giver stort løft i præmiepenge

Den nuværende Super Series-struktur får et ansigtsløft, der kommer flere turneringer, og præmiesummerne får et gedigent spark opad.

Den nye turneringsstruktur er endnu ikke offentliggjort fra Det Internationale Badmintonforbund (BWF), men Bo Jensen, direktør i Badminton Danmark, løfter sløret for, hvordan fremtiden kommer til at se ud.

- BWF udsendte i efteråret et nyt materiale for en ny fireårig cyklus, der starter i 2018 og går frem til 2021.

- De kalder det for World Tour fra 2018 til 2021, og i denne her World Tour bliver der fem niveauer, fortæller Bo Jensen.

På samtlige niveauer stiger præmiepengene markant, og blandt andet sæsonfinalen vil gå fra en samlet præmiesum på minimum én million dollar til 1,5 millioner dollar.

Det øverste niveau bliver en enkelt turnering, svarende til den nuværende model med Super Series Finals.

Men som noget nyt kommer der under Super Series Finals tre turneringer, som bliver et niveau over Premier Super Series-turneringerne, som man kender det fra i dag.

Der vil i tredje niveau stadig være fem turneringer på Premier Super Series-niveau, mens der også stadig vil være syv turneringer svarende til Super Series.

World Tourens femte og laveste niveau bliver de turneringer, der i dag kendes som Grand Prix Gold-turneringer.

- Dem vil der være 11 af, så vidt jeg husker. Det er den nye struktur på det, der hedder World Tour fra 2018, siger Bo Jensen.

Præmiepengestigningen på dette niveau er ikke så voldsom, men øverste niveau stiger som nævnt fra én til 1,5 millioner dollar.

Niveau to får ifølge Bo Jensen minimum én million dollar i præmiesum, niveau tre går fra minimum 600.000 til 700.000 dollar, og niveau fire går fra minimum 325.000 til 500.000 dollar.

Markante stigninger over hele linjen.

De respektive nationale forbund, som arrangerer de forskellige Super Series-turneringer, skulle i slutningen af januar ansøge om, hvilket niveau man ønsker at arrangere turneringer på fra 2018 til 2021.

Og her stiler Danmark efter det højest mulige for Denmark Open.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har søgt om en turnering på niveau to som førsteprioritet, siger Bo Jensen.

Her er man blandt andet oppe imod All England om at få en af de tre mest attraktive turneringer.

- Får vi ikke det, så forventer vi, som vi også har søgt om, at bibeholde den Premier-status, som vi også har i dag. Det vil sige niveau tre.

Skulle Danmark få held med ansøgningen om at få Denmark Open til at være blandt de tre store turneringer, skal præmiesummen hæves fra de nuværende 750.000 dollar til én million. Men det er der styr på.

- Vi har selvfølgelig finansieringen på plads. Ellers havde vi ikke søgt om det, lyder det fra Bo Jensen.

En af de nye ting ved den nye struktur er også, at der til turneringerne fra niveau tre og opefter slet ikke vil være en kvalifikation, hvor spillere og par uden for verdenstoppen kan slå sig vej ind i hovedturneringen.

Vejen til de store turneringer og de store penge bliver markant længere for talenterne og spillerne uden for top-32 på verdensranglisten.

Det har fået Badminton Danmark til at sende en ekstra ansøgning til BWF.

- For at sikre de næstbedste danske spillere, dem vi kan kalde talenter og udviklingsspillere lige uden for den absolutte verdenstop, mulighed for at komme til at spille en international turnering på dansk grund, har vi søgt om en niveau fem-turnering, fortæller Bo Jensen.

BWF er i gang med at behandle alle ansøgninger, og der vil falde dom i slutningen af marts.