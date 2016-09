Ny Uefa-præsident: Jeg er ingen showman

Det er en stor ære for Aleksander Ceferin at blive valgt som ny Uefa-præsident.

Storfavoritten til at blive præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), sloveneren Aleksander Ceferin, blev som ventet valgt ved onsdagens ekstraordinære Uefa-kongres i Athen.

I forbindelse med Uefa-valget erklærede Ceferin troskab mod at bruge sine kræfter og energi på at arbejde for at forbedre sporten frem for at pleje sit eget image.

- Jeg er ingen showman, jeg har ikke et ego at vise frem, og jeg er ikke en mand med urealistiske løfter, siger Ceferin ifølge AFP.

- Jeg er her for at finde veje til at tackle de problemer, der findes i vores sport, og jeg er en person med en ny og klar vision, siger han.

Ceferin forklarede efter den overbevisende valgsejr også, at han er beæret over at blive præsident frem til marts 2019.

- Det er en stor ære for mig, et stort ansvar, og jeg er stolt over valget. Jeg håber, at I også bliver stolte af mig en dag, lyder det fra sloveneren.

Dansk Boldspil-Union (DBU) pegede på Ceferin som unionens kandidat inden valget.