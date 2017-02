Ny Uefa-lov begrænser præsidentens regeringstid

Da sloveneren Alexander Ceferin i september blev valgt til ny præsident for Uefa efter den skandaleramte Michel Platini, var det med løfter om at reformere forbundet.

Det skal ikke længere være muligt for en præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at gro fast i stillingen.

Et af de første tiltag er nu sat i søen. Uefa meddelte torsdag, at en ny lov er på vej, som betyder, at Uefas præsident fremover maksimalt kan sidde på posten i tre valgperioder, altså maksimalt 12 år.

- Jeg er meget tilfreds med, at eksekutivkomitéen gav enstemmig opbakning til reformerne, som jeg anser som værende essentielle for at styrke Uefa, siger Ceferin ifølge Reuters.

Reglen om begrænsningen på præsidentembedet er en af flere reformer, som nu skal vedtages endeligt på en kongres 5. april i Finland.

Svenskeren Lennart Johansson havde 17 år som præsident for Uefa fra 1990 til 2007, men lignende regeringsperioder vil altså ikke kunne forekomme i fremtiden.

Både Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og Uefa har været blandet ind i adskillige sager om korruption de senere år, og forbundenes præsidenter har været indblandet.

Tidsbegrænsningen på præsidentposten kommer i kølvandet på, at både Platini og tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter er blevet dømt i forbindelse med den store korruptionsskandale, der har klæbet til især Fifa i et par år.

Blatter nåede 17 år på toppen af Fifa, hvor han opnåede en solid magtposition, inden han sammen med Platini blev udelukket fra al fodbold.