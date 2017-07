Ny Tiger Woods-nedtur: Ryger ud af top-1000

Woods har været plaget af skader, der har medført, at han ikke har spillet særlig meget golf de seneste to år, hvor det kun er blevet til en enkelt top-20 placering turneringsmæssigt.

Det er ryggen, der er blevet opereret flere gange, som har holdt ham væk fra greenen.

Den 41-årige amerikaner har tidligere toppet verdensranglisten i 683 uger, hvilket er rekord.

Det er ikke meget man har set eller hørt til Woods de seneste år. I maj i år kom han dog i fokus igen, da han blev anholdt for at køre bil i påvirket tilstand.

Det medførte, at han i juni meddelte, at han ville søge hjælp for at komme af med sin afhængighed af smertestillende medicin.

Woods, der kun mangler tre PGA-sejre for at komme op på siden af Sam Sneads rekord på 82 sejre, har ikke vundet en majortitel siden US Open i 2008.

Den seneste turneringssejr kom i hus i 2013 ved World Golf Championships Bridgestone Invitational.

Amerikanske Dustin Johnson, der vandt US Open i 2016, topper verdensranglisten, hvor den bedst placerede dansker er Søren Kjeldsen på 76.-pladsen.