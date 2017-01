Ny Sønderjyske-boss forventer tæt kamp om slutspil

- Den vigtigste og korteste målsætning er, at vi skal vinde i Esbjerg i den første kamp efter vinterpausen. Derudover er klubbens officielle målsætning top-10 - og det er jo tilladt at gøre det bedre end ens målsætning.

- Den nye struktur er også lidt af en kattepine. Det er en meget tæt række og kan blive et tæt slutspil, siger Claus Nørgaard.

Sønderjyske har et forspring på tre point ned til Horsens på syvendepladsen. Kun de seks bedste ryger med i slutspillet.

Endnu vigtigere for Sønderjyske er det, at der er en behagelig afstand ned til rækkens bundhold. Det må dog ikke blive en undskyldning for at prioritere udvikling og eksperimenter over resultater, siger klubbens nye cheftræner.

- Det vigtigste for mig er altid at vinde kampene.

- Når det så er sagt, kigger vi selvfølgelig også i udviklingen på holdet, siger han.

Han har tidligere været ungdomslandstræner samt assistenttræner i Brøndby. Nu bliver han som 37-årig Superligaens yngste cheftræner.

- Det næste naturlige step i min karriere var, at jeg gerne ville ud og være cheftræner, og gerne på så højt et niveau som muligt.

- Det kunne Sønderjyske tilbyde, og jeg synes, det er en klub med en spændende kultur, og det er en klub, jeg gerne vil være en del af, siger Claus Nørgaard.

Træneren kommer til en klub, som er i gang med en stor udskiftning i forhold til det hold, der for et halvt år siden sensationelt snuppede sølvmedaljer i Superligaen.

Onsdag meldte profilerne Marc Dal Hende og Janus Drachmann ud, at de skifter til FC Midtjylland til sommer. Andre profiler som Johan Absalonsen, Pierre Kanstrup og Tommy Bechmann ser også ud til at forlade klubben til sommer.

Det giver mulighed for andre spillere til at træde i karakter, siger Claus Nørgaard.

- Jeg ser det som en naturlig del af fodboldverdenen, at der er forandring på og uden for banen. Jeg ser det som en mulighed, at andre kan træde frem på scenen.

- Det er der både et behov for, og det er en mulighed for alle de spillere, som er i truppen i forvejen. Vi må se, hvordan truppen ser ud, når transfervinduet lukker (ved udgangen af januar, red.), siger Claus Nørgaard.