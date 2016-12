Ny NBA-aftale sikrer basketballmillionærer flere penge

Den årlige gennemsnitsløn for NBA-spillerne skønnes at stige til 60 millioner kroner i ny overenskomst.

For nylig skrev Bloomberg News, at lønningerne i den nye overenskomst ville stige med 45 procent. Fra en årlig gennemsnitsløn på 35 til 60 millioner kroner.

En stor del af de mange penge i NBA genereres fra tv-stationerne ESPN og Turner Sports.

For to år siden indgik de to tv-stationer en aftale med NBA til 24 milliarder dollar - 171 milliarder kroner - for rettighederne over en niårig periode.

Ifølge amerikanske medier får spillerne i NBA mellem 49 og 51 procent af alle ligaens indtægter.